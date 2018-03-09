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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Akhisarspor, Trabzonspor'a "ters" geliyor
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Futbol
09.03.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Akhisarspor, Trabzonspor'a "ters" geliyor

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Akhisarspor, Trabzonspor'a "ters" geliyor

Spor Toto Süper Lig'de 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi önünde arzu ettiği sonuçları alamazken, Akhisarspor maçları sonrasında takımda 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı ve kulüpte bir kez genel kurul kararı alındı.

Ligin ilk yarısında Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 6-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, 2012-2013 sezondan bu yana olmak üzere 6 sezondur ligde mücadele eden Ege temsilcisiyle 11 karşılaşma yaparken sadece 3 maçta galip geldi. Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

BAŞKAN ŞENER, DEVAM ETMEDİ 

Bordo-mavili ekibin, Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun 28. haftasında Akhisarspor deplasmanındaki yenilgisinin ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Başkan Şener, Trabzonspor'un söz konusu sezonda deplasmandaki 1-0'lık yenilgisi sonrası taraftarların tepkisiyle karşılaşırken mayıs ayı için olağanüstü genel kurul kararı alındı. Şener, genel kurulda aday olmayarak görevi bıraktı.

3 TEKNİK ADAM AYRILDI 

Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük görevinden istifa etti. Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı Hami Mandıralı ile yola devam etti.

Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise Ege temsilcisi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu maç, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in ligde çıktığı son karşılaşma oldu. Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren maçlarının ardından Vahid Halilhodzic, görevinden ayrıldı.

Bordo-mavili ekip, bu sezon 8. haftada Medical Park Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek Rıza Çalımbay, göreve getirildi.

KADROSUNDA 7 ESKİ TRABZONSPORLU 

Teleset Mobilya Akhisarspor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giymiş 7 futbolcu bulunuyor.

Ege temsilcisinde Soner Aydoğdu, Paulo Henrique, Mustafa Yumlu, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş ve Fatih Öztürk, bir dönem Trabzonspor'da görev yapmıştı.

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