Akhisarspor son 16'da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor son 16'da
GeriFutbol Akhisarspor son 16'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
20.12.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Akhisarspor son 16'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı TFF 2. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında da rakibini 4-1 mağlup eden Akhisarspor, bu skorla son 16 turuna kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen ,Gökmen Baltacı , Murat Şener

Akhisarspor: Bora , Gökmen , Caner , Doğukan , Kadir (Güray dk. 32 ), Eray , Aykut , Bilal (Bokila dk. 72 ), Larsson , Regattin (Onur dk. 64 ), Manu

Yedekler: Lukac, Halil, Lopes, Onurcan, Ali Kaan, İlke

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fatih Karagümrük: Murat Hocaoğlu , Murat Sarıgül , Fatih , Hüseyin , Abdülhamit , Ufuk , Gökay (Yiğit dk. 79 ), Burak , Ramazan (Harun dk. 89 ?), Serdar (Anıl dk. 61 ), Emir

Yedekler: Ömer, Şenol

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Manu (dk. 73), Bokila (dk. 90+2 pen.) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Hüseyin, Fatih (Fatih Karagümrük), Larsson (Akhisarspor)

CİHAT ARSLAN: "GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Akhisaspor, evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. İlk maçta da rakibini 4-1 yenen son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, son 16 turuna adını yazdırdı.

Maçın ardından her takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen sene kupayı kazanmalarından dolayı üzerilerinde bir sorumluluk olduğunu belirterek, sözlerine başlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Kupada yola devam etmek bizim için önemli bir misyon. Kupa sayesinde Avrupa’ya gittik. Avrupa’ya gitmek bizim ölçeğimizdeki takımlar için çok önemli. Bunlar kupanın getirisiyle oluyor. İyi performans sergiledik. Karagümrük takımına da teşekkür etmek istiyorum. Çok temiz iki maç oynadılar. Tur atlamak keyifli. İnşallah iyi bir kura çekeriz. Gidebildiğimiz hedefe kadar gitmek istiyoruz. Tabi aynı zamanda hem yarışıyorsunuz hem de yetiştiriyorsunuz ilk maçta 2 tane genç oyuncumuzu oynatmıştık. Bugün de 2 tane genç oyuncumuza şans verdik. Bu bize gurur ve mutluluk veriyor. Bu bizim misyonumuz” dedi.

Ligde oynayacakları Atiker Konyaspor maçı hakkında da gazetecilerin sorularına yanıt veren Arslan, “Bazı hedefler konuldu puansal anlamda. Bunlar ulaşmak çok önemli. Tabi ki yenmek istiyoruz. Aykut hocanın gelmesiyle de pozitif, skora yansıyan ve sabırlı bir oyunları var. Biz de tüm enerjimizi bu son maçta ortaya koyacağız. Konyaspor maçı bizim için önemi çok değerli” diye konuştu.

Transfer konusunda da kafalarında bir şablon oluştuğunu ancak henüz renk vermediklerini kaydeden Arslan, “Bizim bir kalitemiz var. Kalitemize kalite katacak oyuncular istiyoruz. Sadece bugünü kurtarmak için değil Akhisarspor’a seviye kazandıracak oyunculara ihtiyacımız var. Takımı bozmadan üzerine katacak transferler yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük cephesi

Takımını mücadelesinden dolayı tebrik eden Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise, “İlk maçta 4-1 mağlup olmuştuk. Pazar günü Tokatspor maçıyla beraber devre arasına girdik. Bu maçta ligde forma şansı bulamayan, sakatlıklardan yeni kurtulan oyuncularımıza forma şansı verdik. Oyundan gayet memnunum. Akhisarspor’u da tebrik ediyorum. Kendilerine oynayacakları Konyaspor maçında başarılar diliyorum. Biz de ikinci etap çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayıp bir üst lige çıkmak istiyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Barcelona Jeison Murillo'yu kiraladı

Ankaragücü'nden stat tepkisi

Fenerbahçe durdurulamıyor!

Ersun Yanal: İkinci yarı için önemli kararlar aldık"