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Akhisarspor, Osmanlıspor virajında

Süper Lig'de son 8 maçını kazanamayıp düşüşe geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın ilk yarının son karşılaşmasında düşme hattında yer alan Osmanlıspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Hürriyet Haber
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Osmanlı Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalıları sağ bek Lopes ile stoper Caner'in yanı sıra sakatlıkları süren golcüler Henrique ile Larsson mücalede forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk da cezası nedeniyle maçı tribünden izleyecek. Ankara deplasmanından mutlak galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirten Okan Buruk, "Sakatlıklar, cezalılar ve hakem hataları yüzünden kötü bir seri yaşadık. İlk yarının son haftasında galibiyet elde ederek devre arasına mutlu girmek istiyoruz. Hava şartları oldukça kötü. Osmanlı Stadı'nın sahası buz tutabilir. Ancak her şeye rağmen kazanmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporFutbolAnadolu Kulüpleri

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