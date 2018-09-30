Akhisarspor deplasmandan bir kez daha eli boş döndü!
Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 4 karşılaşmada puan alamadı.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor, dış sahadaki 4. karşılaşmasında da puan çıkaramadı.
Bu sezona istediği gibi başlayamayan Akhisarspor, geçen hafta iç sahada Galatasaray karşısında aldığı ilk galibiyetin ardından dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildi.
Teknik direktör Safet Susic'le 5. haftada yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Cihat Arslan'la ilk maçına çıkan Akhisarspor, deplasmandan yine puan çıkaramadı ve bu yıl 4. yenilgisini aldı.
Dış sahada Beşiktaş'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-1, MKE Ankaragücü'ne 1-0 ve Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, iç sahada ise Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalmış, Galatasaray'ı ise 3-0 mağlup etmişti.
Akhisarspor, ligde henüz deplasmanda puan elde edemeyen tek takım konumunda bulunuyor.
- Yevgen Seleznov golle döndü
Ligde Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı 4 maçlık cezayı tamamlayan Yevgen Seleznov, Aytemiz Alanyaspor maçında takımının tek golünü kaydetti. Seleznov, bu sezon 2. golüne imza attı.
- Sırada Standard Liege maçı var
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege'ye konuk olacak Akhisarspor, gruptaki ilk maçında Rus temsilcisi Krasnodar'a 1-0 yenilmişti.
Yeşil-siyahlı ekip, UEFA Avrupa Ligi maçından sonra Süper Lig'de 7 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek.
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