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Akhisarspor, Dany'yi transfer etti

Teleset Mobilya Akhisarspor, Kamerunlu futbolcu Dany Nounkeu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hürriyet Haber
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Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor'l yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu Dany Nounkeu ile 2,5 yıllık sözleşme
imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Dany Nounkeu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Takımımıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz." denildi
Dany'nin, Teleset Mobilya Akhisarspor'da 24 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Kardemir Karabükspor'da 42, Türkiye'deki kariyerinde ise 164 maçta sahada yer alan 31 yaşındaki stoper, Gaziantepspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor'da da forma giymişti.

Ege temsilcisi, ara transfer döneminde daha önce, Bursaspor'la yollarını ayıran Bilal Kısa ve Kardemir Karabükspor'la sözleşmesi sonlanan Ukraynalı futbolcu Yevgen Seleznov ile mukavele imzalamıştı.

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