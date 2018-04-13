Akhisarspor-Beşiktaş maçında şaşırtan değişiklik! iddaa...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
13.04.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Akhisarspor-Beşiktaş maçında şaşırtan değişiklik! iddaa...

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Akhisarspor-Beşiktaş maçında şaşırtan değişiklik! iddaa...

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi Manisa'da açılıyor. Akhisarspor-Beşiktaş maçında iddaa oranları değişti!

Akhisarspor

- Sağ bek Miguel Lopes kırmızı kart cezalısı. (29 maç)

- Bu sezon 28 resmi maçta süre alan forvet Muğdat Çelik ise sarı kart cezalısı. (5 gol - 5 asist)

- Akhisarspor son 4 lig maçında sadece 1 puan toplayabildi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Akhisar Bld.G.Spor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,25
    22923kez oynandı
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Beşiktaş

- Vagner Love sakat. Cyle Larin deplasmana götürülmedi.

- Cezaları sona eren Atiba, Quaresma, Tolgay ve Oğuzhan kadroda.

- Beşiktaş ligdeki son 20 maçında sadece 2 kere kaybetti. (12 galibiyet)

- 1,40'tan açılan "Beşiktaş galibiyeti" 1,25'e kadar gerilemiş durumda.

- "Karşılıklı Gol Yok" tercihi ise 1,95'ten 1,80'e düşürüldü.

- Kuponunuza "MS2" eklemek isterseniz buraya, "Karşılıklı Gol Yok" eklemek isterseniz buraya tıklayın!

İddaa Futbol Tahminleri - 13 Nisan 2018Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 13 Nisan İddaa programından majör liglerden güvendiği karşılaşmaları sizler için seçti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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