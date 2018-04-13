Akhisarspor-Beşiktaş maçında şaşırtan değişiklik! iddaa...
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın perdesi Manisa'da açılıyor. Akhisarspor-Beşiktaş maçında iddaa oranları değişti!
- Sağ bek Miguel Lopes kırmızı kart cezalısı. (29 maç)
- Bu sezon 28 resmi maçta süre alan forvet Muğdat Çelik ise sarı kart cezalısı. (5 gol - 5 asist)
- Akhisarspor son 4 lig maçında sadece 1 puan toplayabildi.
- Vagner Love sakat. Cyle Larin deplasmana götürülmedi.
- Cezaları sona eren Atiba, Quaresma, Tolgay ve Oğuzhan kadroda.
- Beşiktaş ligdeki son 20 maçında sadece 2 kere kaybetti. (12 galibiyet)
- 1,40'tan açılan "Beşiktaş galibiyeti" 1,25'e kadar gerilemiş durumda.
- "Karşılıklı Gol Yok" tercihi ise 1,95'ten 1,80'e düşürüldü.
- Kuponunuza "MS2" eklemek isterseniz buraya, "Karşılıklı Gol Yok" eklemek isterseniz buraya tıklayın!
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