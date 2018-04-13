Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı.



2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti. 2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. 2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Akhisarspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı.



Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor



Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Rakibiyle Akhisar'daki yeni stadında ilk kez karşılaşacak siyah-beyazlılar, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 5 maçtan sadece sonuncusunu kazanabildi. Akhisarspor'un ev sahipliğindeki maçlarda taraflar birer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti. Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, Beşiktaş 10 golle karşılık verdi.

Akhisarspor Beşiktaş maçı öncesi istatistiker

Akhisarspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 11 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçların beşini kazanırken, Akhisarspor iki galibiyet aldı. İki takımın Akhisarspor'un ev sahipliğinde oynadığı beş lig maçında taraflar birer galibiyet aldı; üç maç ise berabere bitti. Bu üç beraberliğin ikisinde skor 3-3'tü. Akhisarspor, iç sahada oynadığı son iki maçtan mağlup ayrıldı. Bu, Okan Buruk dönemindeki en uzun iç saha mağlubiyet serisi. Akhisarspor'un bundan önceki en uzun yenilgi serisi Mayıs-Eylül 2016 arasında gelmiş, Manisa ekibi o serinin son maçında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olmuştu. Ligde dört maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, daha önce oynadığı dört karşılaşmada puan kaybetmemişti.

Beşiktaş ligdeki son 20 maçının sadece ikisinde mağlup oldu. Beşiktaş ligde deplasmanda oynadığı son sekiz maçın ise sadece ikisini kazanabildi. Siyah beyazlıların ligdeki son 10 mağlubiyetin tamamı deplasman maçlarında geldi. Beşiktaş bu sezon deplasman maçlarında 22 puan kaybetti. Bu, Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ın ligde deplasmanda en fazla puan kaybettiği sezon. Beşiktaş en son 2013/14 sezonunda bu sezondan daha fazla deplasman puanı kaybetmişti. Akhisarspor bu sezon ligde iç sahada en az puan toplayan üçüncü takım. Beşiktaş ise ligde bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan üçüncü takım. Bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan ikinci takım ile, en az buluşan ikinci takım bu maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu sezon ligde kalesinde en az gol gören takım. Beşiktaş bu sezon ligde Göztepe ve Fenerbahçe'nin ardından duran toplardan en fazla gol bulan üçüncü takım. Akhisarspor ise bu sezon ligde duran toplardan en az gol yiyen takım. Beşiktaş'ın ligde deplasmanda attığı son beş golün dördünde Alvaro Negredo'nun direkt katkısı var. Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda en golcü oyuncusu Ryan Babel. Hollandalı yıldız, ligde attığı 10 golün altısını deplasmanda buldu. Akhisarspor'un ligde attığı son iki gol duran toplardan gelirken, bu iki golün de asistini Bilal Kısa yaptı. Son iki maçta iki asist yapan Bilal Kısa, aynı sayıda asisti bundan önceki 66 lig maçında yapabilmişti.