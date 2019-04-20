Akhisarspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan canlı takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Cocalic, Caner, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Serginho, Manu, Bokila.
Antalyaspor: Boffin, Cissokho, Bahadır, Celutska, Nazım, Charles, Hakan, Fredy, Yekta, Serdar, Mevlüt.
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