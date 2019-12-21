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Futbol
AA
21.12.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

Akhisarspor 0-0 Boluspor

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Akhisarspor 0-0 Boluspor

TFF 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Boluspor golsüz berabere kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Cem Özbay

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Dk. 64 Tolga Ünlü), Uğur Arslan Kuru (Dk. 77 Musa Nizam), Cocalic, Vrsajevic, Rotman (Dk. 69 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk, Ergin Keleş

Boluspor: Yavuz Aygün, Sincere, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer (Dk. 84 Mutlu Güler), Dodo, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 73 Hakan Arslan), Bilal Kısa (Dk. 64 Samican Keskin), Poepon

Sarı kartlar: Dk. 66 Rotman, Dk. 85 Cocalic, Dk. 90 1 Aykut Çeviker (Akhisarspor), Dk. 73 Yavuz Aygün (Boluspor)

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Akhisarspor 0-0 Boluspor


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