Akhisar'a Belçika'da hüsran...
UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde temsilcismi Akhisarspor, Standard Liege deplasmanındaydı. Belçika temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın golleri 17. dakikada Renaud Emond ve 39'da Moussa Djenepo'dan geldi. Akhisarspor'un golü ise 32'de Onur Ayık'tan geldi. İlk maçta Krasnodar'a iyi bir oyuna rağmen yenilen Akigolar, yine puan alamadı. 0 puanlı Akhisar'ın yanı sıra Standard Liege ilk 3 puanını elde etti. 2'de 2 yapan Krasnodar grupta liderliği aldı. 3 puanlı Sevilla ise ikinci durumda. Akhisarspor bir sonraki maçını deplasmanda Sevilla ile oynayacak.
STAT: Maurice Dufrasne
HAKEMLER: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher
STANDARD LIEGE: Ochoa - Pocognoli, Cavanda, Laifis, Luyindama, Cimirot, Agbo (Dk. 76 Mpoku),
Marin, Carcela, Emond (Dk. 83 Orlando Sa), Djenepo
AKHİSARSPOR: Fatih - Mustafa Yumlu, Güray Vural, Caner, Lopes, Aykut, Bilal (Dk. 41 Sissoko), Barbosa, Josue, Onur Ayık (Dk. 72 Regattin), Seleznov (Dk. 80 Manu)
GOLLER: Dk. 17 Emond, Dk. 40 Djenepo (Standard Liege) - Dk. 32 Onur Ayık (Akhisarspor)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Djenepo (Standard Liege) - Mustafa Yumlu (Akhisarspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emond’un şutu üstten dışarı çıktı.
17. dakikada Carcela'nın pasında topla buluşan Emond, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
22. dakikada Josue’nin ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
32. dakikada ceza yayının hemen dışında topla buluşan Onur Ayık’ın vuruşu ağlara gitti. 1-1
40. dakikada Cavanda'nın ortasında ceza sahası içinde Djenepo topu ağlara gönderdi. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahasına sokulan Onur Ayık’ın şutunu kaleci Ochoa kurtardı.
63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Laifis’in şutunda top auta çıktı.
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama’nın şutu yandan dışarı gitti.
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