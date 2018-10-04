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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.10.2018 - 23:56, Son Güncelleme:

Akhisar'a Belçika'da hüsran...

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Akhisar'a Belçika'da hüsran...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu mücadelesinde temsilcismi Akhisarspor, Standard Liege deplasmanındaydı. Belçika temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın golleri 17. dakikada Renaud Emond ve 39'da Moussa Djenepo'dan geldi. Akhisarspor'un golü ise 32'de Onur Ayık'tan geldi. İlk maçta Krasnodar'a iyi bir oyuna rağmen yenilen Akigolar, yine puan alamadı. 0 puanlı Akhisar'ın yanı sıra Standard Liege ilk 3 puanını elde etti. 2'de 2 yapan Krasnodar grupta liderliği aldı. 3 puanlı Sevilla ise ikinci durumda. Akhisarspor bir sonraki maçını deplasmanda Sevilla ile oynayacak.

STAT: Maurice Dufrasne

HAKEMLER: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher

STANDARD LIEGE: Ochoa - Pocognoli, Cavanda, Laifis, Luyindama, Cimirot, Agbo (Dk. 76 Mpoku),
Marin, Carcela, Emond (Dk. 83 Orlando Sa), Djenepo

AKHİSARSPOR: Fatih - Mustafa Yumlu, Güray Vural, Caner, Lopes, Aykut, Bilal (Dk. 41 Sissoko), Barbosa, Josue, Onur Ayık (Dk. 72 Regattin), Seleznov (Dk. 80 Manu)

GOLLER: Dk. 17 Emond, Dk. 40 Djenepo (Standard Liege) - Dk. 32 Onur Ayık (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Djenepo (Standard Liege) - Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emond’un şutu üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Carcela'nın pasında topla buluşan Emond, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

22. dakikada Josue’nin ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

32. dakikada ceza yayının hemen dışında topla buluşan Onur Ayık’ın vuruşu ağlara gitti. 1-1

40. dakikada Cavanda'nın ortasında ceza sahası içinde Djenepo topu ağlara gönderdi. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahasına sokulan Onur Ayık’ın şutunu kaleci Ochoa kurtardı.

63. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Laifis’in şutunda top auta çıktı.

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama’nın şutu yandan dışarı gitti.

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