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Futbol
24.12.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Ajax taraftarları Daley Blind'i yalnız bırakmadı

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Hollanda ekibi Ajax’ta forma giyen Daley Blind, 10 Aralık’ta oynadıkları Valencia maçının ardından baş dönmesi şikayetinde bulununca kontrollere girdi ve üzücü bir gerçekle karşılaşmıştı.

29 yaşındaki deneyimli futbolcuda, ‘Kardiyomiyopati’ olarak bilinen kalp kası iltihaplanması olduğu ortaya çıktı.

Daley Blind'in sahalardan ne kadar uzak kalacağı bilinmezken, futbolcunun devre arası Katar'da yapılacak kampa katılamayacağı bildirildi.

Ajax taraftarları futbolcularını yalnız bırakmadı. ADO Den Haag maçında Ajax taraftarları 'Geçmiş olsun Daley Blind' pankartı açtı. Ajax Kulübü'nün resimi Twitter hesabı bu fotoğrafı paylaştı.

Defans futbolcusu ise bu tweeti alıntılayarak kalp emojisi ile yanıt verdi.

 

Ajax taraftarları Daley Blindi yalnız bırakmadı

Ajax taraftarları Daley Blindi yalnız bırakmadı

Ajax taraftarları Daley Blindi yalnız bırakmadı

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