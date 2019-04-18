Ajax, Kik Pierie'yi transfer etti
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük ses getiren Hollanda ekibi Ajax, Heerenveen'de forma giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Kik Pierie'yi renklerine bağladı.
Ajax, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de forma giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Kik Pierie'yi renklerine bağladı.
De Ligt'i sezon sonunda 80 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeline satmaya hazırlanan Ajax, Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de oynayan Kik Pierie'yi transfer etti. Hollanda devinin Pierie için 4 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle