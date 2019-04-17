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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Tuğberk Can YILMAZ
17.04.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Juventus'a 400 milyon euroluk büyük şok!

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Juventus'a 400 milyon euroluk büyük şok!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında iki karşılaşma sona erdi ve yarı final bileti alan takımlar belli oldu. Dün gecesi oynanan maçların ardından Ajax 1997 yılından sonra ilk kez yarı finale yükseldi. İspanya'nın dev takımlarından Barcelona ise sahasında ManU engelini 3 golle geçerek, yarı finale yükselen diğer takım oldu.

İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı Camp Nou Stadı'nda konuk etti. Maçı, baştan sona üstün götüren Katalan ekibi, Messi (2) ve Coutinho'nun kaydettiği gollerle maçtan 3-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Ajaxın masalı devam ediyor
"Ajax'ın masalı devam ediyor"

Gecenin bir diğer maçında ise İtalyan devi Juventus sahasında bir önceki turda Real Madrid'i eleyen Ajax'ı konuk etti. Hollanda temsilcisi Torino'da Juve'ye de çelme takmayı başararak tur biletini cebine koydu. Maçta 28. dakikada Ronaldo'nun golüyle öne geçen ev sahibi Juventus, 34. dakikada Donny van de Beek ve 67. dakikada Matthijs de Ligt'ın gollerine engel olamayınca mücadelenden 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Hollanda temsilcisi karşısında toplamda 3-2 mağlup olan Ronaldo'lu Juve, Devler Ligi arenasına çeyrek finalde veda etmiş oldu. 

BİR GÜNDE 400 MİLYON EURO ZARAR

Bu sonucun ardından borsada Juventus'un hisselerinde gözle görülür büyük bir düşüş yaşandı. İtalya Serie A'da 7 yıldır ard arda şampiyonluğa ulaşan siyah beyazlılar, Ajax hezimeti sonrası büyük bir ekonomik kayıp yaşıyor. Anadolu Ajansı'nda yer alan haberlere göre İtalyan devi borsada %24 oranında değer kaybederken, bu durumun kulübü 400 milyon euro'ya yakın oranda (2.604.312.000 TL) zarara uğrattığı belirtildi.

Allegri: Ajax turu hak ettiJuventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ajax’a hakkını teslim ederek turu geçmeyi hak ettiklerini söyledi.
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Juventusa 400 milyon euroluk büyük şok

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