Ajax, Daley Blind'i rekor bedelle transfer etti!
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, eski oyuncusu Dany Blind ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
İngiliz Sky Sports'un haberine göre kırmızı beyazlılar, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Manchester United ile anlaşmaya vardı.
Ajax'ın Blind için kulüp tarihinin rekor fiyatı olan 21 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
2014 yazında Louis van Gaal'in Manchester United'a gelmesiyle 15 milyon euro karşılığında Ajax'tan transfer edilen Blind, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından sürekli 11'de forma giyme şansını yitirmişti. (beIN Sports)
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