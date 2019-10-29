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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.10.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

Ahmet üçledi, Adana turladı

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Ahmet üçledi, Adana turladı

Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turu karşılaşmasında evinde Diyarbekirspor’u 3-0 mağlup ederek tur atladı.

 

Konuk ekipte Ahmet Dereli attığı 3 golle hat-trick yaparak maça damga vurdu. Adanasporlu futbolcular gollerin ardından asker selamı verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada orta sahada topu alan Utku, rakip iki oyuncuyu geçerek ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan Adil'in vuruşu, kalenin sol direğinin yanından dışarı çıktı.

28'inci dakikada ceza sahası önünden girdiği ikili mücadele sonuca rakipten topu çalan Eren, solunda bulunan Ahmet Dereli’ye pasladı. Topu alarak ceza sahası içerine giren Ahmet Dereli’nin vuruşunu kaleci Mehmet kurtardı.

30'uncu dakikada orta sahada rakipten topu kapan Eren, hızlı bir deparla rakip ceza sahasına kadar ilerleyip, Ahmet Dereli’ye pas verdi. Boşta olan Ahmet Dereli'nin vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.

75'inci dakikada orta alanda topu alıp, ceza sahasına giren Utku'nun pasında topla buluşan Ahmet Dereli, takımının ve kendisinin 2'inci gölünü kaydetti: 2-0.

80'inci dakikada orta sahadan topla buluşan Utku, 3 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Utku, müsait durumdaki Ahmet Dereli'ye pas verdi. Topu kontrol eden Ahmet Dereli'nin şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Mücadele 3-0'lık skorla sonuçlandı ve Adanaspor turladı.

 

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Levent Balcı xx, Uğur Erdoğan xx, Tolga Özcanxx
ADANASPOR: İrfan Can xx, Uğur Göktaş xx, Ahmet Dereli xxx, Abdulkadir Özdemir xx (Dk. 63 Kağan Söylemezgiller x) (Dk. 74 Enes Yasin Akyol x) , Eren Keleş x (Dk. 46 Furkan Özçal x), Utku Şen xxx, Marvin Sinan xx, Serhat Tunç xx, Evren Korkmaz xx, Okan Adil Kurt xx, Özkan Taştemur xx
DİYARBEKİRSPOR: Mert Pala xx, İbrahim Has xx, Serhat Zübeyr Koruk xx,  Taner Çekiç xx, Burak Başkaya xx (Dk. 61 Tolunay Yurtsever x), Faruk Yaldıran xx, Uğur Ayhan xx, Maksut Birben xx (Dk. 88 Hakan Arslantürk x), Doğukan Bad xx, Onur Paksoy xx (Dk. 72 Gökdeniz Karadeniz x), Furkan Yılgın xx
GOLLER: Dk. 30 - Dk. 75 - Dk. 80 Ahmet Dereli (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 66 Uğur Ayhan (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Enes Yasin Akyol (Adanaspor) - İbrahim Has (Diyarbekirspor)

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