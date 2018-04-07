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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.04.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

Ahmet Nur Çebi: Demba Ba'yı çok seviyoruz, başkanın sözleri çarpıtıldı

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Ahmet Nur Çebi: Demba Ba'yı çok seviyoruz, başkanın sözleri çarpıtıldı

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba hakkındaki açıklamaların çarpıtıldığını söyleyerek, "Başkanımızın Demba Ba'yla ilgili açıklamaları tamamen iyi niyetliydi" diye konuştu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 5-1 sona eren Göztepe maçının ardından konuştu. Çok keyifli bir futbol oynandığını söyleyen Çebi, "Larin'in golü beni çok mutlu etti. Çok keyif aldım. Medel'in çok iyi bir futbolu vardı, istekli ve arzuluydu. Takım böyle oynadığı zaman sonuç geliyor çünkü Beşiktaş çok iyi bir takım. Bu takımı herhalde Beşiktaş taraftarı oynatıyor. Bütün taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemediler. Bu muhteşem taraftara binlerce kere teşekkür ediyorum. Galiba işi onlar bitirecek. Sezona nasıl başladıysak arkadaşlarımızın istek ve arzuları devam ediyor. Futbolun fıtratında bunlar var, zaman zaman yeniliyorsunuz, diğer takımlar öne geçiyor ama ipi göğüsleyenin Beşiktaş olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Başkanın açıklaması tamamen iyi niyetliydi"

Takımda birlik ve beraberliğin sahaya yansıdığını söyleyen Çebi, "Medel'in tarzı, Larin'in golü aslında çok önemli mesajlar" dedi. Fikret Orman'ın Demba Ba'yla ilgili açıklamalarıyla hakkında da konuşan Çebi, "Başkanın o anki açıklaması tamamen iyi niyetli. Biz Demba Ba'yı hakikaten çok seviyoruz. Bugün gol atsa da sevecektik. Göztepe yenseydi de sevecektik. Demba Ba bizim için kıymetli bir oyuncu. Başkanın duygusal bir açıklaması oldu, bunu kötü niyetli yorumlamak doğru değil. Niyet kötüyse herkes istediği gibi niyetini kötü kullanır. Bu futbolcuyu seviyoruz ama bu bizim takımımızda oynayacağı anlamına gelmez. Bizden giden birçok futbolcu var, hepsi çok kıymetli. Hepsinin Beşiktaş formasında alın teri var. Onları sevdiğimizi belirtmemizin arkasında ne gibi bir art niyet olabilir ki" açıklamasını yaptı.

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