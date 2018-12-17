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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.12.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Ahmet Kavalcı: 'Pepe'nin maaş dağıtması söz konusu değil'

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Ahmet Kavalcı: 'Pepe'nin maaş dağıtması söz konusu değil'

Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

İspanyol medyasında Pepe’nin tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği şeklinde haberler çıkmasıyla ilgili olarak konuşan Ahmet Kavalcı, “Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Pepe eğer çalışanlara bir şeyler verdiyse, bu gönlünden koptuğu içindir. Bunu bütün futbolcular yapıyor. Prim aldıklarında da bunları yapıyor. Pepe’nin özellikle bir maaş dağıtması gibi bir durum söz konusu bile olamaz” dedi. Pepe’nin takımdan ne zaman ayrılacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kavalcı, “Bizim avukatlarımızla, futbolcumuzun avukatları görüşme halinde. Belki şu anda anlaşmaya varmış da olabilirler. Anlaşma tamamlandığı zaman fesih tamamlanacak” açıklamasını yaptı.

“Babel ve Adriano’yla uzatmak istiyoruz”
Takımdaki gelecekleri merak konusu olan ve sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ryan Babel ve Adriano’yla ilgili olarak kulübün bu 2 futbolcuya da teklifte bulunduğunu söyleyen Ahmet Kavalcı, “Her 2 futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması için gerekli teklifler yapıldı. Şu anda Babel ve Adriano’dan, yeni sözleşme teklifimizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Bu konuyla ilgili sezon sonuna kadar gerekenler yapılmış olur” dedi. Kadro dışı kalan ve devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan Tolgay Arslan’la ilgili olarak da açıklama yapan Kavalcı, “Tolgay Arslan bizim futbolcumuz. Şu anda bir yere gitmesi söz konusu değil. Mukavelesi var. Kendisine gelen bir teklif yok. Eğer teklif gelirse de bunu yönetim kurulu değerlendirir, öyle karar verilir” diye konuştu.

“Takviyelerle birlikte şampiyonluğun en önemli adayıyız”
Trabzonspor maçında özellikle ikinci yarıda takımın çok etkili bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, “Basit 2 hatadan 2 gol yedik. Ancak taraftar muhteşemdi ve takımı ateşledi. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Taraftarımızın desteğiyle goller attık. Bir golümüz VAR kararı sonrasında iptal edildi. Bundan kararın ardından biraz bocaladık, o ana kadar olan hızımız kesildi. Ancak sonrasında tekrar iyi oynadık ve eşitliği yakaladık” dedi. Son olarak devre arasında takıma takviyelerin yapılacağını söyleyen Kavalcı, “Hocamızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz ve gerekli mevkiler için isabetli transferler yapılacak. Kimse merak etmesin. Eksik mevkilerimizi tamamlayacağız ve Beşiktaş, şampiyonluğun 1 numaralı adayı olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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