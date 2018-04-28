Ahmet Ercanlar: Alper, Aatıf, Soldado kilit olacak
Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe için olmazsa olmaz, kaybedilirse her şey biter maçlarından bir tanesi daha...Sarı lacivertliler için başka bir çare yok. Rakip özellikle hücumda etkili bir takım. Yani Fenerbahçe'nin aslında sevdiği tarz takımlardan. Savunma kurgusu güçlü olan sarı lacivertliler için rakibin etkili hücum silahları çok sorun olmaz...
Fenerbahçe için asıl sorun kendi hücum performansları. Dirar'ın yokluğunda Alper Potuk'un performansı çok önemli olacak. Kasımpaşa her ne kadar hücumda etkili olsa da savunmada zayıf bir takım. Fenerbahçe'de Giuliano, Alper, Aatif ve Soldado'nun performansı maçın kilit noktası olacak.
Fenerbahçe kenarda çok sayıda hamle oyuncusu ile ikinci devre için çok fazla silaha sahip. Eğer bu hamleler gerekli olursa Valbuena, Janssen, Fernandao, Mehmet Ekici gibi önemli isimler görev bekleyecek. Bu da sarı lacivertliler için önemli bir artı.
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