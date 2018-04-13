Ahmet Çakar'dan olay penaltı yorumu: 'Karar yanlıştı ama kabahat...'
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in 3-0 mağlupken 90+3'te kazandığı skandal penaltının yankıları sürüyor...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid'in Bernabeu'da uzatma dakikalarında kazandığı penaltıya tepkiler sürüyor...
Eski FIFA kokartlı hakem ve spor yazarı Ahmet Çakar çok tartışılan penaltı kararı ile ilgili şu yorumu yaptı: "Penaltı yanlıştı, ama kabahat UEFA hakem komitesinde… İlk maç Torino'da 3-0'ın Real Madrid'in galibiyetiyle çıkınca Madrid'deki maç kolay geçer, problem olmaz diye elit kategorinin altlarında bulunan deneyimsiz bir İngiliz'e verdiler. Michael Oliver da 90+'da Juventus'u yakan adam oldu. Böylesine üst düzey bir maçta, böylesine bir hatayla dev bir takımın elenmesi Avrupa hakemliği adına utanç vericidir." (Sabah)
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