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Ahmet Bulut'tan Arda açıklaması: Yüzde 99...

Menajer Ahmet Bulut, Arda Turan'ın Medipol Başakşehir transferi hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Hürriyet Haber
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Başakşehir'in Arda Turan transferinde son aşamaya gelindi. Milli futbolcuyla anlaşma sağlayan Başakşehir yönetimi 12 Ocak Cuma günü İspanya'ya giderek Barcelona yönetimiyle son detayları görüşecek.

Menajer Ahmet Bulut, bu transfer hakkındaki son gelişmleri A Spor'a aktardı. Bulut, 'Şu an her şey olumlu gidiyor. 12 Ocak Cuma günü karar açıklanacak. Biz zaten Başakşehir'e evet dedik. Arda Turan da evet dedi. %99 Barcelona da evet diyecek. Sadece 1-2 pürüz kaldı. Transferin %99 bittiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

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