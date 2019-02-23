Ahmet Ağaoğlu: "Oyuncuları değil, beni eleştirin"

Ağaoğlu, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dar kadronun sıkıntılarına rağmen güzel bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Geçen haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını ve bunun kendilerine yakışmadığını belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"İyi bir galibiyet oldu, buna da ihtiyacımız vardı. İşin doğrusu ligin ikinci devresine farklı faktörler, farklı nedenlerden dolayı iyi başlayamamıştık. Almış olduğumuz sonuçlar takımın oyununun karşılığı olmayan sonuçlardı. Tüm Türkiye'nin gözünün önünde cereyan eden sorunlar, olumsuzluklar yaşadık. Fakat hepsi bir tarafa Alanyaspor maçı bize yakışmayan bir maçtı. Mevcut kadrosunun kapasitesiyle ilgisi olmayan bir maçtı. Hemen akabinde deplasmanda Göztepe'ye karşı akıllı oynayarak kazanmamız 3-1'lik galibiyeti getirdi. 3 puan her zaman iyidir, özellikle deplasmanda alınan 3 puan."

Ağaoğlu, Trabzonspor aleyhine verilen penaltı pozisyonunda futbolcuların yoğun itirazda bulunduğunun hatırlatılması üzerine, pozisyonu görmediğini ve bir yorum yapamayacağını, yedikleri golden sonra hemen gol buldukları için penaltının oyunun gidişatını engellemediğini kaydetti.

"Gerçek Trabzonspor bundan çok daha fazlası." diyen Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kupada şartlar ne olursa olsun finale kadar yürümemiz lazım. Onun için Ümraniyespor maçı asla ve asla hafife alınacak bir müsabaka değil. Spor Toto 1. Lig'deki takımların neler yaptığını görüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kupa maçları enteresan maçlardır." ifadelerini kullandı.

Oyunculara eleştiri yapılmasına karşı olduğunu anlatan Ağaoğlu, "Eğer yapılacak bir eleştiri varsa onu bana yapsınlar, tepki gösterilecek bir insan varsa bana tepki göstersinler." diyerek sözlerini tamamladı.