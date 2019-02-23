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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.02.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: "Oyuncuları değil, beni eleştirin"

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Ahmet Ağaoğlu: "Oyuncuları değil, beni eleştirin"

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "İyi bir galibiyet oldu, buna da ihtiyacımız vardı." dedi. 

Ağaoğlu, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dar kadronun sıkıntılarına rağmen güzel bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. 

Geçen haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını ve bunun kendilerine yakışmadığını belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: 
"İyi bir galibiyet oldu, buna da ihtiyacımız vardı. İşin doğrusu ligin ikinci devresine farklı faktörler, farklı nedenlerden dolayı iyi başlayamamıştık. Almış olduğumuz sonuçlar takımın oyununun karşılığı olmayan sonuçlardı. Tüm Türkiye'nin gözünün önünde cereyan eden sorunlar, olumsuzluklar yaşadık. Fakat hepsi bir tarafa Alanyaspor maçı bize yakışmayan bir maçtı. Mevcut kadrosunun kapasitesiyle ilgisi olmayan bir maçtı. Hemen akabinde deplasmanda Göztepe'ye karşı akıllı oynayarak kazanmamız 3-1'lik galibiyeti getirdi. 3 puan her zaman iyidir, özellikle deplasmanda alınan 3 puan." 

Ağaoğlu, Trabzonspor aleyhine verilen penaltı pozisyonunda futbolcuların yoğun itirazda bulunduğunun hatırlatılması üzerine, pozisyonu görmediğini ve bir yorum yapamayacağını, yedikleri golden sonra hemen gol buldukları için penaltının oyunun gidişatını engellemediğini kaydetti. 

"Gerçek Trabzonspor bundan çok daha fazlası." diyen Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Kupada şartlar ne olursa olsun finale kadar yürümemiz lazım. Onun için Ümraniyespor maçı asla ve asla hafife alınacak bir müsabaka değil. Spor Toto 1. Lig'deki takımların neler yaptığını görüyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kupa maçları enteresan maçlardır." ifadelerini kullandı. 

Oyunculara eleştiri yapılmasına karşı olduğunu anlatan Ağaoğlu, "Eğer yapılacak bir eleştiri varsa onu bana yapsınlar, tepki gösterilecek bir insan varsa bana tepki göstersinler." diyerek sözlerini tamamladı. 

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