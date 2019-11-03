Ahmet Ağaoğlu: "Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAhmet Ağaoğlu: "Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa..."
GeriFutbol Ahmet Ağaoğlu: "Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
03.11.2019 - 01:10, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu: "Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Ağaoğlu: "Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa..."

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Göztepe'ye mağlup oldu. Trabzonspor cephesi, Sörloth'a ceza sahası içinde yapılan hareketin penaltığı olduğunu ifade ederken hakemi eleştirdi.

A Spor'un canlı yayınına bağlanan Ahmet Ağaoğlu karşılaşmanın hakemini eleştirirken önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Futbol bir spor dalı. Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa Trabzonspor Kulübü ve başkanı orada olmazlar. Futbolu yöneten kişilerin oluşturduğu kurullar var. Hem sayın başkan Nihat Özdemir'e hem de üyelere bunu ilettik. Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını, Getafe maçından önceki basın toplantısında demiştim.

"Biz bu sürecin takipçisiyiz"

Bir takımın hakkını mücadelesini hakkını bu tür hatalarla ben bunu asla hata olarak kabul etmiyorum. Genel sekreterimizin de yaptığı açıklama var. Biz bu sürecin takipçisiyiz. Haksız bir düdüğü istemediğimizi defalarca söyledik. Biz hakkımız olmayan bir şeyi asla istemeyiz, hakkımız çalınmasın yeter. Eğer hak masa yumruk vurarak, kapıya tekme vurarak elde edilecekse, sporun marka değerine zarar verir. VAR neden var? Bu sürecin takipçisiyiz. Bu işe sebep olanların ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak bu sürecin takipçisiyiz. Bu defter asla kapanmaz. Ölü taklidi de yapsalar, kapanmaz. Bu sözler Göztepe'nin galibiyetini gölgelemek değil.

"Burada bizim muhatabımız MHK değil, TFF'dir"

Bırakın maçın sonucunu sahada oynayan futbolcular belirlesin. VAR denen bir sistem var. Maçı izlerken önümde monitör vardı, penaltıyı hangi oyuncu kullanacak dedim, fakat penaltı verilmedi. Burada bizim muhatabımız MHK değil, TFF'dir. Hakem kararlarına kulüp yöneticileri ve hocalar müdahil olursa orada anarşi başlar. Biz bunu istemiyoruz. Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurumlar bu işi adaletli yönetsin. İnsanların vermiş olduğu emeğe saygı bile yok. Kimse merak etmesin ölüyü mezardan çıkarmasını da biliriz biz. Gelmiş olduğumuz nokta mazeretle ve ölü taklidi ile geçiştirilemez. Bu işten sorumlu amir kurumun yapacağı açıklamayı ve kararı bekliyoruz. Bu karar ve açıklama çerçevesinde kulüp olarak yol haritamızı çizeceğiz.

"Maçın skorunu oyuncular belirlesin"

Benim konuşmam Göztepe'nin galibiyetini halel getirecek bir konuşma değil. Maçın skorunu sahada oynayan oyuncular belirlesin, hakemler belirlemesin. Biz futbol adamları olarak bunları konuşmak için göreve gelmedik ki... 10 haftadır bunlar konuşuluyor. Bu sürecin sabırla takipçisiyiz, bu sabır gün değil, saatlerle sınırlıdır. Biz bugün lösemili kardeşlerimiz adına farkındalık oluşturmak adına seremonide ağızlarımızı bantladık fakat maçta bazıları gözlerini bantlamış.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle