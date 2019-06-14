Ahmet Ağaoğlu görüştükleri 4 futbolcuyu açıkladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer görüşmesi yaptıkları 4 futbolcuyu açıkladı.
Haber61'e konuşan Ağaoğlu, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, görüşmelerin ciddi boyutta olduğu 4 futbolcuyu açıkladı.
Ağaoğlu, “Murat Sağlam, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı ve Halil Dervişoğlu ile transferleri için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Görüşmelerde şu an itibariyle olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.
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