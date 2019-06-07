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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.06.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf ve Abdülkadir kalıyor...

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Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf ve Abdülkadir kalıyor...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın sezon içerisindeki performansını ve transfer sürecine ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Futbol ve Trabzonspor adına yapılması gereken doğruları yaptıklarını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Orada da fazla zorlanmadık çünkü yanlış yapılan her şeyden uzaklaşınca işin doğrusu zaten ortaya çıkıyor. Ekonomik, sportif ve idari disiplinin tamamen kaybolduğu bir süreçte biz göreve geldik. Bir taraftan idari disiplini oturtmaya çalışırken, ekonomide çok önemli kararlar aldık. Kadro maliyetinin düşürülmesi, aynı zamanda sadece kadroda değil, idari yapıda, harcamalarda tasarrufa gidilmesi, transfere para harcanmaması... Geçen sene biz 15 milyon Euro’ya yakın bir futbolcu transferi gerçekleştirdik, 2.2 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli ödedik. Burada 13 milyon Euro civarı bir tasarruf yaptık. Hepsinden önemlisi sportif disiplin, o iki kadro arasındaki fark zaten bizi bu noktaya getirdi" diye konuştu.

"TRABZONSPOR’UN FORMASI LİGİ 4’ÜNCÜ BİTİRİR, BU BAŞARI DEĞİL"

Kurdukları kadronun düşük maliyetli ve yüksek performanslı olduğunu belirten Ağaoğlu, "Çok abartılı rakamlarla oluşturmuş olduğunuz kadrodan almış olduğunuz verimle, hemen hemen onun 3’te biri maliyetle gerçekleştirmiş olduğunuz kadro. Bu kadroya monte etmiş olduğunuz kendi altyapınızdan oyuncular ve katkı veren aynı ülkü ve ilke doğrultusunda mücadele eden futbolcular, teknik kadro ve yönetim anlayışıyla ben bugün gelmiş olduğumuz noktayı başarı olarak görmüyorum. Bunu açık ve net söyleyeyim; Trabzonspor kalibresinde bir takımın ligi bitirdiği noktaya baktığınızda zaten Trabzonspor’un forması 4’üncüdür bu ligde. O kadar irtifa kaybetmişti ki Trabzonspor, insanlar bunu başarı olarak nitelendiriliyor. Öyle değil. Bunlar başarılı gidişin ilk adımları. Bu anlamda doğrular yapılmaya devam edilirse, bu plan programa aynı ciddiyetle ve sadakatle devam edilirse, Trabzonspor hedeflediğimiz noktaya geldiğimiz zaman söz verdiğimiz gibi 3-4 sene sonra sürdürülebilir başarıların takımı olacak. Bu işin son noktası orası" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIYA YATIRIM YAPACAĞIZ"

Ağaoğlu, altyapıdan gelen futbolcuların kulübün ekonomisine katkı sağladıklarını ifade ederek, "40-50 milyon Euro harcayarak yapamadığınız işleri 10-15 Euro’luk takımla başarmanız mümkün. Altyapı bize çok büyük destek verdi. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Uğurcan Çakır... Bunlar aynı zamanda kulübün ekonomisini de kurtaran oyuncular. Ekonomik destekte de bulunan oyuncular. Ekonomik katkı sağlamak, getirip masanın üzerine para koymakla olmuyor. Düşük maliyetle yüksek performansı verdiğiniz zaman zaten ekonomik olarak kulübe katkı vermiş oluyorsunuz. Önümüzdeki sene altyapı programını çok daha sistematik bir şekilde ve biraz da yatırım yaparak kulübümüzün geleceğine yön verecek, gelecekte başarıya taşıyacak modele doğru oturtmak zorunluluğumuz var. Oraya biraz daha fazla eğileceğiz" dedi.

Ahmet Ağaoğlu açıkladı Yusuf ve Abdülkadir kalıyor...

"İLK TEKLİF YURT DIŞINDAN"

Transfer sürecini değerlendiren Ağaoğlu, kriterlerinin kazandıkları para olmayacağını belirterek şöyle konuştu:

"İlk resmi teklif yurt dışından geldi. Yurt içinde bizim çocukları alacak şey yok. Yurt içinde oynayacaksa benim takımımda oynar zaten. Onun adını çok iyi koyalım artık. Biz şu anda 1990’ları falan yaşamıyoruz. O süreç içerisinde Trabzonspor’un yıldız futbolcularıyla alakalı olarak yapılan yorumları ve yani özellikle mesela o gün Abdullah transferiyle alakası olarak İstanbul spor medyasının yapmış olduğu yorumları hiç unutmuyorum. O yıllarda benim bayağı ağrıma gitmişti. Trabzon’da görevlerini tamamlamışlar, İstanbul’da oynamalarından doğal ne olabilir? Neler gördük, neler geçirdik? Allah’tan bunların hepsini gördük geçirdik de ondan sonra kulübün başına geldik. Teklif yurt dışından ama gerçekçi rakamlar değil. Ayrıca bizim yönetim olarak düşüncemiz bu 2 futbolcumuzun Trabzonspor’da kalması. Önümüzdeki yıl içerisinde de gelebilecek en iyi teklifi tabii ki değerlendireceğiz, bununla alakalı kriteri de söyledik. En iyi ligin en iyi takımları sadece burada paraya bakmayacağız. Parayı belirleyici unsur olarak görmeyeceğiz. Bu sene bizim düşüncemiz Yusuf’un da Abdülkadir’in de takımda kalması yönünde."

"LİG 21 TAKIM OLABİLİR"

Ligdeki takım sayısına ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Zaten küme düşme kaldırılırsa 21 takım olacak. 21 takım olmasında bence bir mahsur yok. Küme düşmek üzücü bir şey. Tabii ki küme düşen takımların taraftarları, yöneticileri kadar bizlerin üzülmesi mümkün değil ama küme düşmenin kaldırılması 21 takımla oynanması ki bu Trabzonspor’un görüşü değil, Ahmet Ağaoğlu’nun görüşü olarak yerinde bir karar olur. Ama bir şey daha unutulmamalı ki bu sene 21 takıma çıkarsa seneye 3 kulüp yine düşecek. Küme düşme olayı tamamen ortadan kalkmaz. Küme düşme olayına bir çözüm olarak düşünülüyorsa asla çözüm değil, sadece 1 sene geciktirmiş olur. Küme düşmemenin yollarını sezon içerisinde iyi performans göstererek bulmak zorunda kulüpler" ifadelerini kullandı.

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