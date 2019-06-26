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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.06.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Afrika Uluslar Kupası'nda kritik maç! Ev sahibi Mısır'ın iddaa oranı...

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Afrika Uluslar Kupası'nda kritik maç! Ev sahibi Mısır'ın iddaa oranı...

Mısır'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibinin konuğu, Yannick Bolasie önderliğindeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

MISIR - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

- Kupaya ev sahipliği yapan Mısır, Zimbabve ile yaptığı açılış maçının ilk yarısında çok etkili bir futbol ortaya koymuş ve devreye giderken Kasımpaşalı Trezeguet ile 1-0 öne geçip maçı da öyle bitirmişti.

- Mısır'ın kadrosunda Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah da yer alıyor. Aston Villa'nın sağ beki Ahmed Elmohamady'nin kaptanlığını yaptığı kadronun dikkat çeken bir diğer isimleri ise Ahmed Hegazy ve Mohamed Elneny... 

- Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Uganda karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu.

- Yannick Bolasie önderliğindeki ekibin Mısır'a direnmesi otoritelerce pek beklenmese de, turnuva için çağrılan Galatasaraylı Luyindama ve Bursaspor'un eski forveti Bakambu ile her an her şeyi yapabileceklerini de söyleyebiliriz...

Afrika Uluslar Kupasında kritik maç Ev sahibi Mısırın iddaa oranı...

MİSLİ.COM YAZARI BURAK SARIASLAN EV SAHİBİNE GÜVENİYOR!

Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda mücadele eden iki takımdan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk maçında Uganda’ya 2-0 mağlup oldu. Bu gruptan çıkma şansları da pek yok gibi görünüyor.

Mısır ise grup liderliği hedefiyle çıktığı ilk maçta herhangi bir sorun yaşamadı ve Zimbabve karşısından 3 puanla ayrıldı.

Salah ve Trezeguet gibi hücumculara sahip olan Mısır, bu maçta da kendisinden çok daha zayıf olan rakibi karşısında çok zorlanmadan 3 puana uzanır ve liderlik koltuğuna oturur.

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