Afrika Uluslar Kupası'nda kritik maç! Ev sahibi Mısır'ın iddaa oranı...
Mısır'da devam eden Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibinin konuğu, Yannick Bolasie önderliğindeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
MISIR - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
- Kupaya ev sahipliği yapan Mısır, Zimbabve ile yaptığı açılış maçının ilk yarısında çok etkili bir futbol ortaya koymuş ve devreye giderken Kasımpaşalı Trezeguet ile 1-0 öne geçip maçı da öyle bitirmişti.
- Mısır'ın kadrosunda Liverpool'un yıldız ismi Mohamed Salah da yer alıyor. Aston Villa'nın sağ beki Ahmed Elmohamady'nin kaptanlığını yaptığı kadronun dikkat çeken bir diğer isimleri ise Ahmed Hegazy ve Mohamed Elneny...
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Uganda karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu.
- Yannick Bolasie önderliğindeki ekibin Mısır'a direnmesi otoritelerce pek beklenmese de, turnuva için çağrılan Galatasaraylı Luyindama ve Bursaspor'un eski forveti Bakambu ile her an her şeyi yapabileceklerini de söyleyebiliriz...
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Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda mücadele eden iki takımdan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ilk maçında Uganda’ya 2-0 mağlup oldu. Bu gruptan çıkma şansları da pek yok gibi görünüyor.
Mısır ise grup liderliği hedefiyle çıktığı ilk maçta herhangi bir sorun yaşamadı ve Zimbabve karşısından 3 puanla ayrıldı.
Salah ve Trezeguet gibi hücumculara sahip olan Mısır, bu maçta da kendisinden çok daha zayıf olan rakibi karşısında çok zorlanmadan 3 puana uzanır ve liderlik koltuğuna oturur.
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