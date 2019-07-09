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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.07.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Afjet Afyonspor'da Erkan Avseren dönemi! | Transfer haberleri...

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Afjet Afyonspor'da Erkan Avseren dönemi! | Transfer haberleri...

Bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Afyonspor’da Yusuf Şimşek’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Erkan Avseren oturdu.

Spor Toto 1. Lig’de küme düşen ve bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Erkan Avseren’le anlaşmaya vardı.

Yusuf Şimşek’le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Afyonspor, daha önce Beşiktaş’ın altyapısında yaptığı başarılı işlerle dikkat çeken Erkan Avseren’le sezon sonuna kadar anlaştı.

Uzun yıllar Beşiktaş forması giydikten sonra Beşiktaş’ın altyapısında teknik direktör olarak görev yapan, ardından da siyah-beyazlı kulübün futbolcu izleme komitesinde çalışan Erkan Avseren, önümüzdeki sezon Afjet Afyonspor’un başında olacak.

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"Her zaman hedefim var"

Afyonspor ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını söyleyen Erkan Avseren, öncelikle takımda kalan ve giden isimlere bakılması gerektiğini belirterek, “Öncelikle gidenler bir belli olsun. Ardından da transfer çalışmalarımıza bakacağız. 6-7 transfer yapmayı planlıyoruz. Ancak bu mütevazı transferler olacak. Takım kalitesi ve maliyet çok önemli. Amacımız üst sıralara oynamak. Zaten benim şahsi olarak her zaman hedefim var. Gönlümden geçen, ilk 5 içinde yer almak. Ama şampiyon olmayı da tabii ki her zaman isterim. Sezon içinde hiçbir zaman yukarıdan kopmamak gerekiyor. Bunun için de sezona iyi başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Afjet Afyonsporda Erkan Avseren dönemi | Transfer haberleri...

 

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