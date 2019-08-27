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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.08.2019 - 18:25, Son Güncelleme:

AEK'da Trabzonspor maçı öncesi şok

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AEK'da Trabzonspor maçı öncesi şok

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi AEK’da görevine son verilmesi beklenilen teknik direktör Miguel Cardoso'nun yerine son idmanda Nikos Kostenoglou takımın başında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında perşembe günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan AEK’da sıcak saatler yaşanıyor. İç sahada Trabzonspor’a 3-1 kaybedilen maçın ardından hafta sonu lige de kendi sahasında Xanthi’ye 2-1 kaybederek başlayan Yunan ekibinde sportif direktör Nikolaos Lyberopoulos istifa dilekçesini yönetime sundu. Lyberopoulos’un istifasını kabul eden AEK yönetimi bugün yaptığı açıklamada İlija İvic’in göreve getirildiğini açıkladı.

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Dün yapılan idmanda yer almayan Portekizli teknik adamın yerine takımı Nikos Kostenoglou çalıştırdı. Ayrıca AEK resmi internet sitesinden yapılan açıklamada perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi, yarın düzenlenecek basın toplantısına Kostenoglou’nun katılacağı açıklandı. Teknik direktör Miguel Cardoso’nun oyuncularla arasının açık olduğu ve UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda Craiova karşısında oynanan rövanş maçından sonra oyuncularla tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

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