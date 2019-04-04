Adriano için hapis istemi! 3 yıl...
Beşiktaşlı Adriano Correia hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı İspanyol yargısı tarafından hapis ve para cezasına çarptırılabileceği öne sürüldü
Beşiktaşlı Adriano Correia hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı İspanyol yargısı tarafından hapis ve para cezasına çarptırılabileceği öne sürüldü
Ülkede yayım yapan La Vanguardia gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona'da oynadığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle hapis ve para cezasıyla karşılaşabileceğini yazdı.
Savcılık dokümanlarına dayandırılarak verilen haberde yıldız ismin Barça'da forma giydiği 2010 ile 2016 yılları arasında imaj haklarından yıllık 435 bin ile 594 bin euro arasında bir gelir elde ettiği ancak bu gelire ait vergiyi ödemediği belirtildi.
İddiaya göre Siyah Beyazlılar'ın yıldız ismi, bu paranın bir kısmını Portekiz'in Madeira Adaları'nda bulunan Chacun A Sa Place adlı bir enstrüman şirketiyle yaptığı hayali bir ticaretle vergiden kaçırdı.
Haberde Adriano ile ilgili davanın 9 Nisan'da görüleceği ve yıldız futbolcu hakkında 3 yıl hapis ve 1 milyon 746 bin 666 euroluk bir para cezası isteminin olduğu kaydedildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle