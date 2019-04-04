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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.04.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Adriano için hapis istemi! 3 yıl...

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Adriano için hapis istemi! 3 yıl...

Beşiktaşlı Adriano Correia hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı İspanyol yargısı tarafından hapis ve para cezasına çarptırılabileceği öne sürüldü

Beşiktaşlı Adriano Correia hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı İspanyol yargısı tarafından hapis ve para cezasına çarptırılabileceği öne sürüldü

Ülkede yayım yapan La Vanguardia gazetesi, 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona'da oynadığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle hapis ve para cezasıyla karşılaşabileceğini yazdı.

Savcılık dokümanlarına dayandırılarak verilen haberde yıldız ismin Barça'da forma giydiği 2010 ile 2016 yılları arasında imaj haklarından yıllık 435 bin ile 594 bin euro arasında bir gelir elde ettiği ancak bu gelire ait vergiyi ödemediği belirtildi.

İddiaya göre Siyah Beyazlılar'ın yıldız ismi, bu paranın bir kısmını Portekiz'in Madeira Adaları'nda bulunan Chacun A Sa Place adlı bir enstrüman şirketiyle yaptığı hayali bir ticaretle vergiden kaçırdı.

Haberde Adriano ile ilgili davanın 9 Nisan'da görüleceği ve yıldız futbolcu hakkında 3 yıl hapis ve 1 milyon 746 bin 666 euroluk bir para cezası isteminin olduğu kaydedildi.

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Adriano için hapis istemi 3 yıl...

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