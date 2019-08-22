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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.08.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Adis Jahovic: "Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz"

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Adis Jahovic: "Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanından en az 1 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken, takımın golcü ismi Jahovic, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir karşısında galip gelerek lige iyi başladıklarını belirten Jahovic, takım olarak daha çok çalıştıklarını ve iyi şeyler yapmak istediklerini kaydetti.

Jahovic, her maça ayrı önem verip bunlar için sıkı çalışacaklarına dikkati çekerek, "Bütün hedefimiz maç maç gidip iyi sonuç almak." dedi.

Bu hafta zorlu Trabzonspor maçına çıkacaklarını hatırlatan Jahovic, "Trabzonspor iyi bir takım, bizim için zor bir maç olacak. Biz de yeni hocamız ve sistemimizle iyi şeyler yapmak istiyoruz. Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Makedon futbolcu, 5 resmi maçta 4 gol kaydettiği ve kendi performansını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Kendi performansımdan memnunum tabi. Bu, hocamın ve takım arkadaşlarımın yardımıyla oldu. Kendimizi yükseltmemiz gerekiyordu, bunu da çabuk başardığıma inanıyorum. Ayrıca taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, onların da desteği var arkamızda. Böyle devam etmek istiyorum."

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Adis Jahovic: Minimum 1 puanla dönmek istiyoruz

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