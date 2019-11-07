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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Adis Jahovic, ilk kez Göztepe'ye rakip olacak!

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Adis Jahovic, ilk kez Göztepe'ye rakip olacak!

Süper Lig'de yeni teknik patronu İlhan Palut yönetimindeki ilk maçta pazar günü Btc Türk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, eski golcüsü Adis Jahovic'e İzmir'de ilk kez rakip olacak.

Göz-Göz'e 2016-17 sezonunda 1. Lig'de transfer olup attığı 21 golle sarı-kırmızılıların 14 yıl sonra Süper Lig'e dönmesine büyük katkı sağlayan Makedon forvet, gollerine Süper Lig'de devam etti.

2017-18 sezonunun ilk yarısında Süper Lig'de Göztepe formasıyla 14 gol atarak devrede toplanan 30 puana büyük katkı yapan Jahovic, ara transfer döneminde Konyaspor'a satıldı.

O dönem Jahovic'in ücretine zam istemesi, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması tartışmalar yarattı. 

Göztepe'den ayrıldıktan sonra dönemin teknik patronu Tamer Tuna'yla telefonla arama polemiği yaşayan yıldız futbolcu, bir daha İzmir'de maça çıkmadı.

Konyaspor'da 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynanan maçta Göztepe'ye karşı son 27 dakikada forma giyen Jahovic, geçen sezon iki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanması gereken maç öncesi Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gördüğü için oynamadı. Jahovic, Konya'daki rövanşta ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon sakatlık ve cezası olmayan Jahovic, pazar günü ilk kez Göztepe taraftarının önüne rakip olarak çıkacak.

Jahovic, bu yıl Süper Lig'de 10 maçta attığı 9 golle krallık yarışında Alanyasporlu Cisse'yle birlikte zirvede yer alıyor.

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