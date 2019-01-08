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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.01.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Adis Jahovic: 'Her maçtan önce kurban keseceğim'

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Adis Jahovic: 'Her maçtan önce kurban keseceğim'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic, Kasımpaşa maçından önce kurban kestiğini ve gollerini attığını, bu nedenle ikinci yarıda her maçtan önce kurban keseceğini söyledi.

Jahovic, Atiker Konyaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şanssız bir ilk yarı geçirdiğini belirtti. Makedon oyuncu, 16. haftadaki Kasımpaşa maçından önce kurban kesmesiyle ilgili, "Kasımpaşa maçından önce kurban keserek yaşamış olduğum şanssızlığı durdurmak istedim ve iki gol attım. Tabii ki sadece şanssızlık için değil, kurban yapılması gereken bir şey. İleriki zamanlarda da kurban keseceğim. Neden olmasın, her maçtan önce kurban keseceğim." ifadelerini kullandı.

"Umarım ki daha başarılı bir dönem geçireceğim"

Bu sezon şu ana kadar 5 gol atan deneyimli futbolcu, gol sayısında beklentilerin altında kaldığının farkında olduğunu belirterek, "Geçen seneki gol sayısını bu sene yakalayamadım, o kadar üretken değilim. Çok gol atamamamın sebeplerinden biri önceki teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın farklı taktik yapısı olabilir. Bir de düzenli olarak oynamayışım fazla gol atamamama sebep oldu. Şimdi yeni bir hocamız var, kendisi takıma yeni bir enerji getirdi, farklı bir taktik anlayışı var. Umarım ki ikinci yarıda daha başarılı bir dönem geçireceğim." diye konuştu.

Jahovic, Rıza Çalımbay döneminde fazla forma şansı bulamaması hakkında ise, "Neden oynayıp oynamadığım tamamen hocamızın kararıydı. Belki beni taktiksel yapısına uygun görmüyordu, belki de daha farklı düşünceleri vardı. Bazen çift forvet bazen tek forvet oynatıyordu, bunu kesinlikle sorgulamadım ve en iyi şekilde çalışmaya devam ettim." değerlendirmesinde bulundu.

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"Hedeflerimiz arasında Avrupa kupalarında yer almak var"

İlk yarıyı 25 puanla 8. sırada tamamlamalarına rağmen ikinci sıradaki Trabzonspor ile aralarında 4 puan fark bulunduğunu hatırlatan Jahovic, bu sezonki hedeflerini, "Her takımın hedefleri içerisinde Avrupa kupalarında yer almak olur, bizim de hedeflerimiz arasında Avrupa kupalarında yer almak var. Yalnız o kadar uzağa bakmıyoruz, maç maç başarılı olmaya çalışıyoruz. Bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz." şeklinde ifadelerle aktardı.

Golcü oyuncu, "Ara transfer döneminde transfer teklifi aldın mı?" sorusuna, "Bu dönemlerde bu tip transfer konuları yazılıp çizilir. Bazı takımlar da ilgilenmiş olabilir ama şu an yalnızca Konyaspor'u düşünüyorum. Takıma nasıl katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Herhangi bir teklif geldiğinde bu menajerimle çözülecek bir şey." cevabını verdi.

Jahovic, bu sezon en çok zorlandığı maçın ise Galatasaray karşılaşması olduğunu söyledi. Makedon golcü, "Her maç defans oyuncularına karşı oynamak zordur. En zorlarından biri de Galatasaray maçında gerçekleşmişti. O maçta Galatasaray 3 stoperle oynadı, onlara karşı çok zorlandım." ifadelerini kullandı.

"Mevlana'nın şehrinde bulunmaktan gurur duyuyorum"

Konya'daki yaşamından mutlu olduğunu aktaran Adis Jahovic, Mevlana hakkında da bilgi sahibi olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Mevlana, Konya şehrinin sembolü olmuş, çok önemli kişilerden birisi. Konyaspor'da oynadığımı söyleyince herkes Mevlana'yı soruyor. Kendisi hakkında bilgi sahibiyim, müzesini gezdim. Mevlana'nın şehrinde bulunmaktan ve onun şehrinin takımında oynamaktan gurur duyuyorum."

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