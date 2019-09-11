Adil Sani Konukoğlu: "Beşiktaş ile fair-play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdil Sani Konukoğlu: "Beşiktaş ile fair-play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz"
GeriFutbol Adil Sani Konukoğlu: "Beşiktaş ile fair-play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
11.09.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Adil Sani Konukoğlu: "Beşiktaş ile fair-play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adil Sani Konukoğlu: "Beşiktaş ile fair-play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz"

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olabilmek adına önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda sezon başında teknik heyeti belirledikten hemen sonra transfer çalışmalarına başladıklarını ifade eden Konukoğlu, "Bilindiği gibi Süper Lig'de mücadele etmek ve özellikle ilk yılı geçirmek kolay olmuyor. Çünkü yeni kurulmuş bir takımız. Geride kalan 3 haftaya baktığımızda oyun kalitesi anlamında yükselen bir grafiğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yüzden mutlu olduklarını ve 3 haftada 4 puan toplayarak ligin yeni temsilcisine göre iyi sayılabilir bir ortalama yakaladıklarını aktaran Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Her geçen hafta oyun disiplinimiz ve takım olma bilincimiz biraz daha oturacak. Dolayısıyla her geçen gün daha güçlü bir ekip haline geleceğiz. Bu anlamda milli maç nedeniyle lige verilen ara da bizim avantajımız olacak. Tam kadro olarak önceki maçlarda görülen eksiklikleri giderme anlamında çalışma imkanı bulduk. Bunları minimum seviyeye indirmiş olarak lige devam edeceğimize inanıyorum."

Konukoğlu, ligin 4. haftasında kendi sahalarında 14 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Beşiktaş, ligin köklü ve güçlü ekiplerinden birisi. O yüzden rakibimize saygımız sonsuz ama biz de iyi futbol oynayarak, ligde kalıcı olduğumuzu göstermek istiyoruz. O yüzden her maça olduğu gibi Beşiktaş maçına da ciddiyetle hazırlanıyoruz. Beşiktaş'tan puanlar almak istiyoruz. İyi bir ev sahipliği yapacağımızı düşündüğümüz Beşiktaş ile fair play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz. Ümit ediyorum ki gülen taraf da yine biz oluruz."

- Taraftara çağrı

Taraftara seslenen Konukoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Özellikle iç saha maçlarında taraftar desteği bizim için olmazsa olmaz. Şu an Gaziantep, Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile temsil ediliyor. O yüzden sahada futbolcularımızı kamçılayacak bir taraftara ihtiyacımız var. Bu güç de Gaziantep'te mevcut. Gaziantep el birliğiyle güzel işler yapabileceğini birçok alanda gösterdi. İnşallah bu haftada Beşiktaş karşısında güzel bir birliktelik örneği sergileyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun Gaziantep, takımına sahip çıkmalı. Çünkü başarı ancak bu şekilde gelebilir." 

Adil Sani Konukoğlu: Beşiktaş ile fair-play ruhuyla karşı karşıya geleceğiz

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'dan Linnes kararı! TFF...
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici depremi! Resmen...
Red Bull Player One’da son 16 düellocu belli oldu