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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
08.09.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Adil Gevrek: "Sergen Yalçın'la daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz"

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Adil Gevrek: "Sergen Yalçın'la daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz"

BTC Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın’ın 3 haftalık performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Sergen Yalçın'ın üst düzey bir kariyeri var. Her gittiği yerde, teknik adamlıkta da başarılı bir grafik çizdi. Farklı düşünce ve görüşler illaki oldu. Ama biz inanmadığımız hiçbir teknik direktör ve futbolcuyla anlaşma yapmayız. İlk maçımızı Başakşehir ile oynadık, 3-0 kazandık. Bazen inişler ve çıkışlar vardır. Takımlar ilk 5-6 hafta da ancak oturur. Bizim avantajımız, hazır olmamızdı. İkinci haftada Trabzon'da kaybettik ve puan alamadığımız için üzüldük ki, performansımız iyiydi. Bu bizim için önemliydi. Futbolda yenmek, yenilmek ve berabere kalmak var. Bizi mutlu eden, iyi futboldu. Maalesef sonuca varamadık. Sahamızda oynadığımız Alanyaspor maçında, ilk 45 dakikada bazı bireysel hatalarımız oldu. İkinci devreye iyi başladık. İlk yarıyı 3-0 kapatınca, bunu psikolojik olarak atlatmak kolay olmadı. Risk aldık ve 3-2'yi yakaladık. Sonuç olarak mağlup olduk ve derinden üzüldük, ancak yolumuza bakmalıyız. Malatya'da, taraftarımızın önünde her zaman galip gelmeliyiz. Kazanamıyorsan en kötü berabere kalmalısın. Daha ligin başındayız. Kayıplar telafi edilebilir. Önümüzde uzun bir maraton var. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmıyoruz” şeklinde konuştu.

"Taraftara da büyük iş düşüyor"

Gevrek, taraftara da stadı doldurmaları çağrısında bulunarak, stattaki eksikleri giderebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Malatyalı taraftarların her maçta stadı doldurması gerektiğini dile getiren Gevrek, "Taraftarlarımızın sorumlulukları var. Elbette bizim, hepimizin. Bunları yerine getirmelerini rica ediyoruz. Sadece evde televizyonda maç izlemekle olmaz. Stadın dolu olması ve futbolculara destek vermeleri gerekiyor. Ben de bir taraftar olarak, zamanında bunu yaptım. Otopark sorunumuz var, ancak çalışmalarımız devam ediyor. Yönetim olarak, valimiz ve belediye başkanımız ile birlikte bir keşifte bulunduk. Stadyuma rahat gelinip çıkılması ve sorunları en azamiye indirmek için gayretlerimiz sürüyor. Yine de bunlar mazeret olmamalı. Çünkü büyük maçlarda stat doluyor. İnşallah ufak-tefek sıkıntıları da gidermiş olacağız. Biz buralarda geçiciyiz. BTC Turk Yeni Malatyaspor hepimizin. Malatya'da yaşayan veya yaşamayan 3 milyona yakın Malatyalının, herkesin yapacağı bir şey vardır. Kimisi maça gelir, kimisi gurbettedir, dua eder. Biz hissederiz” diye konuştu.

Adil Gevrek: Sergen Yalçınla daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz

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