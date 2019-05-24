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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
24.05.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi!

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Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi!

Sırbistan'ın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Ukrayna ve Litvanya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna Beşiktaş'ta forma giyen Adem Ljajic de davet edildi.

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, 7 Haziran'da Ukrayna ile deplasmanda, 10 Haziran'da ise Litvanya ile sahasında oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Manchester United forması giyen Nemanja Matic'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Nikola Vasiljevic (Radnik Surdulica)

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Nemanja R. Miletic (Partizan), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Stefan Mitrovic (Strasbourg), Aleksandar Kolarov (Roma), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Ljubomir Fejsa (Benfica), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Darko Lazovic (Genoa), Andrija Zivkovic (Benfica), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Katai (Chicago Fire), Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (İttihad), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).

EURO 2020 Elemeleri B Grubu'nda, Ukrayna, Litvanya, Portekiz ve Lüksemburg ile mücadele eden Sırbistan, 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor. 

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Adem Ljajic, Sırbistan Milli Takımına davet edildi

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