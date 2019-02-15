Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde yok
Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta müsabakasında siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında önemli bir kayıp verdi.
Gol sevincinde korner bayrağını tekmeleyerek yerinden çıkaran Adem Ljajic, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Sırp yıldız Beşiktaş'ın ligde bir sonraki hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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