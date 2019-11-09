Adem Büyük: 'Önümüzde kimse duramaz!'
Galatasaray'da Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Adem Büyük iddialı açıklamalarda bulundu.
Adem Büyük, 2-0 kazandıkları maçın ardından konuştu...
İşte o sözler;
''Öncelikle kazandığımız için mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun istiyorduk çünkü ağır bir maçtan çıktık ve moral olarak negatif durumdaydık. İyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldık.
Galatasaray gibi oynadığımız sürece hiçbir takım bizim önümüzde duramaz. Sezon sonu da inşallah hedefimize ulaşacağız, şampiyon olacağız. Başka yolu yok!''
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