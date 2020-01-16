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GeriFutbol Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı

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Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi kiraladı

Adanaspor, Göztepe'den Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Göztepe'nin defans oyuncusu Hakan Çinemre'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Bayram Akgül, İstanbul'da bir araya geldiği Hakan Çinemre ile anlaşma sağladı.

Sezon sonuna kadar kiralanan Hakan'ın sözleşme imzaladığı belirtildi.



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Adanaspor, Göztepeden Hakan Çinemreyi kiraladı

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