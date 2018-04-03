Adanaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına başladı
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün Samsunspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-beyazlı ekip, 7 Nisan Cumartesi günü Gaziantepspor'la yapacağı karşılaşma öncesi ara vermedi.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, yenilenme çalışmasıyla başladı. Bir saat süren antrenman, yarı sahadaki çalışmalarla son buldu.
Gaziantepspor-Adanaspor mücadelesi, Gaziantep Stadı'nda cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak.
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