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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.08.2019 - 02:08, Son Güncelleme:

Adanaspor - Eskişehirspor: 3-2

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Adanaspor - Eskişehirspor: 3-2

TFF. 1. Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Eskişehirspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. 

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Alper Çetin , Ömer Tevfik Özkoç , Ata Yıldırım  

Adanaspor: Goran Karacic , Serdar Bingöl , Veli Kızılkaya , Renan Diniz , Özkan Taştemur , Hakan Barış , Okan Kurt (Serhat Tunç dk. 64 ), Ahmet Dereli , Giorgi Arabidze (Roni dk. 80 ?), Moussa Bagayoko (Eren Keleş dk. 60 ), Emeka Eze  

Yedekler: İsa Doğan, İhsan Göktaş, Enes Akyol, Abdulkadir Özdemir, Utku Sen 

Teknik Direktör: Levent Eriş 

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan , Mevlüt Çelik , Sezgin Coşkun , Cemali Sertel , Marko Milinkovic (Ferhat Kiraz dk. 77 ), Kemal Issah , Mehmet Yıldırım (Berkay Dabanlı dk. 90+ ?), Furgan Polat (Ibrahim Sissoko dk. 60 ), Mehmet Özcan , Jesse Sekidika , Emre Güral  

Yedekler: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Talha Erdoğan, İbrahim Öner 

Teknik Direktör: Fuat Çapa 

Goller: Emeka Eze (dk . 14), Eren Keleş (dk. 67), Emeka Eze (dk. 89 pen.) (Adanaspor), Jesse Sekidika (dk. 28), Ahmet Dereli (dk. 56 k.k. (Eskişehirspor) 

Sarı kartlar: Serhat Tunç, Roni, Serdar Bingöl (Adanaspor), Marko Milinkovic, Furgan Polat, Emre Güral, Berkay Dabanlı (Eskişehirspor) 

Adanaspor - Eskişehirspor: 3-2



Maçtan Dakikalar 

11. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazından serbest vuruş kazanan Eskişehirspor’da topun başına Milinkovic geçti. Milinkovic’in içeri ortasında, Adanaspor savunmasının arasından topa yükselen Emre Güral kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Kracic topu köşeden kornere çeldi. 

14. dakikada Adanaspor’un sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Arabidze, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0 

28. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Milinkovic'in pasında Jesse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1 

56. dakikada sağ kanattan korner kullanan Eskişehirspor’da Jesse, Adanaspor ceza sahasına yüksek bir top gönderdi. Kimsenin yükselmediği top, Ahmet Dereli’nin sırtına çarptı ve Adanaspor ağlarıyla buluştu. 1-2 

67. dakikada sol kanattan çizgiye inen Eze'nin ortasında arka direkte Eren, meşin yuvarlağı fileere gönderdi. 2-2 

87. dakikada Eze ceza sahası içinde kaleci Ekrem'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 

89. dakikada penaltı atışını kullanan Eze’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2 


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