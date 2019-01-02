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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
02.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Adana’nın yeni stadı 2 aya hazır!

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Adana’nın yeni stadı 2 aya hazır!

Adana'da yapımına 2014 yılında başlanan, UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin kişi kapasiteli yeni stadyum inşaatında sona gelindi.

Merkez Sarıçam ilçesinde yaklaşık 4 yıldır yapımı süren Adana'nın yeni stadyumunun 2018-2019 sezonunun ikinci yarısına yetişebilmesi için çalışmalar sürüyor. Stadyumda, sosyal donatıların yanı sıra 10 asansör, 2 yürüyen merdiven, 104 turnike, basın ve VIP tribünü yer alıyor. Yaklaşık 102 dönüm arazinin 43 dönümü üzerinde yükselen stat, çim zeminden itibaren 6 kat yüksekliğinde, 33 bin kişi kapasiteli olarak tasarlandı. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısına yetişebilmesi için çok sayıda işçinin 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştığı statta, mimari olarak engellilerin de rahatça kullanabileceği, 172 kişilik engelli bölümü ve 172 refakatçi koltuğunun bulunacağı şekilde inşa edildi. Stat etrafında 431'i kapalı, toplam bin 444 araçlık otopark bulunuyor. Ayrıca, 9 engelli, 34 erkek, 34 kadın tuvaletinin, kadın ve erkekler için ayrı ayrı mescidin, sporcu ve hakemler için 2 rahatlama havuzu ve masaj odalarının yer alacağı stattan 46 branşta faaliyet gösteren spor kulüpleri faydalanabilecek.

YÜZDE 97 TAMAMLANDI, 2 AYA TESLİM EDİLECEK

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 2014'te başlayan stat inşaatında sona gelindiğini belirterek, "Ülke çapındaki ekonomik krize rağmen, yüklenici firmalar işin kolayına kaçıp konkordato ilan etmeden, işi tasfiye etmeden düzgün bir şekilde işlerini teslim etme yönünde ilerlemektedir. Şu an sadece yüklenici firmaya ait çatı kaplaması kalmıştır. 40 aradan oluşan membranın, 10 arası yapıldı. 30 arası kaldı, bu da 2 ay içerisinde tamamlanacaktır. İthal malzeme olduğu için gecikmeler yaşandı. Onun haricinde peyzaj çalışmaları kaldı. Stadın yüzde 97'si tamamlanmıştır. Geriye kalan skorboard, koltuklar ve çimlendirme çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Önümüzdeki 2 ay içerisinde yüklenici firmalar, stadı teslim edecektir" dedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NA TESLİM EDİLİYOR

İthal malzemelerin dünyadaki ekonomik krizler ve kurlardaki dalgalanmalarla birlikte bağlantı gecikmeleri yaşattığını belirten Karslıoğlu, "Son 1 yılda konkordato ilan eden firma sayısı binleri bulmaktadır. Ancak bu stadın yapımını üstlenen 2 firmamız, zor yolu seçerek, Adana'ya ve Cumhurbaşkanı'na verdiği sözü yerine getirerek, 2 ay içerisinde verdikleri taahhütlerini yerine getirerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tamamlayıp teslim edecektir. Adanalıları konforlu, araç sıkıntısı olmayan, otoparkı, locası, basın mensuplarına ait güzel odalarıyla mükemmel bir stat bekliyor. Bu çaptaki statların yapımı teknik açıdan zaten 4 yıldır. Firmalarımız da 2014'te başladığına göre tüm olumsuzluklara rağmen 4 yılda tamamlamış olacaklardır" diye konuştu.

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