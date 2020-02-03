Adana derbisinde 61. randevu

1940'ta kurulan Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, her zaman sporseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki köklü takım arasında geride kalan 60 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 23 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, turuncu-beyazlı ekip karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde ederken, Adanaspor da 1988-1989 sezonunda mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

Bu sezon Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelen Adanaspor ile Adana Demirspor, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Böylelikle iki takımın karşılaştığı son 3 maç berabere bitmiş oldu.

İki ezeli rakibin karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.