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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 22:43, Son Güncelleme:

Adana derbisi golsüz bitti

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Adana derbisi golsüz bitti

TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adanaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

1. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen’in yerden şutunda top, kaleciden sekti. Seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Samed'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Volkan Şen'in pasında Sinan’ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.

73. dakikada orta sahada topla buluşan Hakan'ın ortasında kimsenin dokunamadığı topu önünde bulan Samed’in kötü vuruşunda top auta çıktı.

82. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gladky, pasını Samed'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu sonuçsuz kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu , Orkun Aktaş , Deniz Caner Özaral

Adanaspor: Goran Karacic , Serdar Bingöl , Veli Kızılkaya , Enes Akyol , Renan Diniz , Hakan Barış , Ahmet Dereli (Okan Kurt dk. 36 ), Eren Keleş (Furkan Özçal dk. 71 ), Giorgi Arabidze (Serhat Tunç dk. 62 ), Moussa Bagayoko , Emeka Eze

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsa Doğan, Özgür Özdemi, Roni, Utku Sen

Teknik Direktör: Levent Eriş

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt , Adil Demribağ , Semih Güler , Mehmet Uslu , Vedat Bora (Aias Aosman dk. 60 ), Tevfik Altındağ , Hakan Bilgiç , Volkan Şen (Oleksandr Gladky dk. 71 ), Sinan Kurt , Berk Yıldız , Samed Ali Kaya (Anthony Stokes dk. 83 ?)

Yedekler: Emrullah Şalk, Tayyib Talha Suruç, Orhan Taşdelen, Erdal Öztürk, Levent Ayçiçek

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Sarı Kartlar: Veli, Furkan (Adanaspor), Adil, Semih, Tevfik (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: Serdar Bingöl (dk. 58) (Adanaspor)

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