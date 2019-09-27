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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.09.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı! 270 bin TL ceza...

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Adana Demirspor'u merdiven boşlukları yaktı! 270 bin TL ceza...

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un, iç saha maçlarında bazı taraftarların TFF talimatlarına aykırı olarak merdiven boşluğuna oturmasından dolayı 2018-2019 sezonundan bugüne kadar 270 bin TL ceza ödediği açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, taraftarlara merdiven boşluğuna oturmamaları yönünde uyarılar yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

Adana Demirspor Kulübü olarak, 2018-2019 sezonunda iç saha maçlarımızda bazı seyircilerimizin TFF talimatlarına aykırı davranılmasından dolayı önemli meblağda para cezası ödemek zorunda kaldık. Örneğin iç sahamızdaki son Hatayspor maçında merdiven boşluklarında oturulduğu için 42 bin TL sezon toplamında da 270 bin TL ceza ödenmiştir. Bu sezon, TFF’nin yeni hükümlerine göre merdiven boşluklarına oturma cezası her hafta misli olarak katlanarak ödenecektir. 2019-2020 sezonunun ilk resmi seyircili maçımızda merdiven boşluğuna oturulması nedeniyle 18 bin TL ceza almış bulunmaktayız. Siz değerli Adana Demirspor taraftarımızın merdiven boşluklarına oturulmaması konusunda, bundan sonra birbirinize ve güvenlik personeline yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Böylece biz de kaynaklarımızı TFF cezaları yerine Adana Demirspor’umuzun öncelikle Süper Lig ve akabinde uluslararası futbol meydanında yerini en hızlı şekilde alabilmesi için kullanmak istiyoruz. Gayretimiz Adana Demirspor’umuz içindir ve zaten bugüne kadar hassasiyet göstermiş olan sağduyulu taraftarlarımıza teşekkürü borç biliriz. Diğer taraftarlarımızın da aynı hassasiyete davet edilmesi hususunda bütün taraftarlarımızı da göreve davet etmek isteriz.”


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