Adana Demirspor'dan Adebayor bombası!

Emmanuel Adebayor, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçtan sonra Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti. Togolu oyuncu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de kalabileceğinin sinyalini verdi. Fanatik'in haberine göre; 35 yaşındaki yıldızın ilk talibi Adana Demirspor oldu.

Gol yollarında zorlanan ve Süper Lig hedefinin uzağında kalan TFF 1. Lig ekibi, Adebayor’u kadrosuna katarak sezonun ikinci yarısı öncesi bombayı patlatmak istiyor. İlk görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak. Güney ekibi, geçtiğimiz günlerde Erkan Zengin’le de mukavele imzalamıştı.

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