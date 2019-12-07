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Futbol
07.12.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Adana Demirspor'dan Adebayor bombası!

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Adana Demirspor'dan Adebayor bombası!

Beşiktaş maçının ardından Kayserispor ile olan sözleşmesini fesheden Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un ilk talibi Adana Demirspor oldu.

Emmanuel Adebayor, geçen hafta Beşiktaş ile oynanan maçtan sonra Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti. Togolu oyuncu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de kalabileceğinin sinyalini verdi. Fanatik'in haberine göre; 35 yaşındaki yıldızın ilk talibi Adana Demirspor oldu. 

Gol yollarında zorlanan ve Süper Lig hedefinin uzağında kalan TFF 1. Lig ekibi, Adebayor’u kadrosuna katarak sezonun ikinci yarısı öncesi bombayı patlatmak istiyor. İlk görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak. Güney ekibi, geçtiğimiz günlerde Erkan Zengin’le de mukavele imzalamıştı. 

Adana Demirspordan Adebayor bombası

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