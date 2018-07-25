Adana Demirspor’da ikinci etap çalışmaları devam ediyor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ikinci etap çalışmalarını Kızılcahamam’da sürdürüyor.
Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde sabah 09.30’da başlayan günün ilk antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.
Miniband egzersizleri ve reaksiyon süratiyle başlayan antrenman; ana bölümde 3’e 3 baskı ve kademe denge çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde, sınırlı alanda dayanıklılık amaçlı 1’e 1 oyunla antrenman sona erdi.
Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle