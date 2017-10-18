Yemeğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ve yönetim kurulu, Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet katıldı.

Adana Demirsporun bu sene başarılı bir grafik çizdiğini belirten Belediye BaşkanI Hüseyin Sözlü, "Eskişehirspor maçındaki galibiyetten dolayı mavi lacivertli futbolcuları ve teknik ekibi kutluyorum"dedi.

Başkan Mehmet Gökoğlu ise, "Birlik ve beraberlik içerisinde 8 maçta 14 puan topladık. İnanıyorum ki Denizlispor maçında da takımımız 3 puanı alarak yoluna emin adımlarla devam edecektir. Adana Demirspor camiasını yalnız bırakmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlüye de bugün aramızda olduğu için teşekkür ederim"dedi

Adana Demirspor kaptanı Yiğitcan Erdoğan, "Son 3 haftada 7 puan topladık. Burada önemli olan, hep beraber bir aile ortamı yaratıp, güzel anlar yaşamak" dedi.