Adana Demirspor: Vagner Love ile görüştük
Adana Demirspor Kulübü, Vagner Love transferi hakkında resmi açıklama geldi.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'dan Vagner Love transferi hakkında açıklama geldi.
Resmi açıklama şöyle;
Çok değerli Adana Demirsporlular,
Transfer dönemi devam ederken kulübümüze yakışacak oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir.
Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik.
Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir.
Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak Vagner Love teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında oyuncuya başarılar dilerim.
Saygılarımla
Murat Sancak - Adana Demirspor Kulübü Başkanı
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