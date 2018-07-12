Adana Demirspor, Kızılcahamda kampa girdi
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıkları için Kızılcahamam’da kampa girdi.
Adana Demirspor Kulübü 2. Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Asbaşkan Şentürk Çalık, Federasyon Sorumlusu Levent Özveren, İdari İşler Sorumlusu Tekin Taylancı ve Altyapı Sorumlusu İsmail Tanrıverdi, mavi lacivertli kafileyi Kızılcahamam Patalya Otele uğurladı. Hıradağı, genç oyunculara başarılar dileyerek, verilen şansı en iyi değerlendirmelerini istedi. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Kızılcahamam’da yeni sezonun ilk hazırlıklarını saat 18.30da gerçekleştirecek olan mavi lacivertliler 4 Ağustosa kadar çalışmalarını sürdürecek.
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