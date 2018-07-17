Adana Demirspor kampta çalışmalarını sürdürüyor
Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam Patalya Tesislerinde sürdürüyor.
Teknik direktör Hakan Kutlu nezaretinde çalışan mavi lacivertlilerin sabah antrenmanı 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, core egzersizleri ve koşular ile denge çalışmasıyla devam etti. Ana bölümde futbola özgü interval dayanıklılık ile antrenman sona erdi.
Adana Demirspor akşam yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.
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