Adana Demir deplasmanda güldü
Gaziantepspor Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ramazan Keleş , Cumhur Altay , Cemal Alpay
Gaziantepspor: Selçuk , Şenol Can , Zeki (Yunus dk. 56 ), Mustafa Emirhan , Oktay , Müslüm , Erdal (Ahmet dk. 46 ), Gökhan , Mehmet Kasım (Harun Enes dk. 79 ), Yusuf , Deniz
Yedekler: Adnan, İbrahim, Hüseyin, Mustafa Nacar
Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı , Yiğitcan , Kubilay , Atakora , Tambe , Adil , Geırton Aıres (Mustafa Yılmaz dk. 85 ?), Batuhan , Erhan , Polıtylo (Savaş dk. 60 ), Atabey (Mendy dk. 68 )
Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Canpolat, Ömer, Erkam, Sezer
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Goller: Margues (dk. 35), Atakora (dk. 46), Tambe (dk. 90+1) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Adil, Savaş, Batuhan (Adana Demirspor), Gökhan, Deniz (Gaziantepspor)
Maçtan dakikalar
35. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde karambol çıktı. Ceza alanı dışından top önüne düşen Aıres Geırton düzgün vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakarak takımını öne geçirdi. 0-1
46. dakikada Adana Demirspor atağında sağ kanattan topla buluşan Atakora çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atakora düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup ederek farkı ikiye çıkarttı. 0-2
90+1. dakikada ara pasla topla buluşan Tambe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tambe'nin vuruşunda top Gaziantepsporlu oyunculardan da sekerek ağlarla buluştu. 0-3
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